Заходи до 9 травня у Харкові відбулися без грубих порушень

КИЇВ. 9 травня. УНН. Заходи у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, на Харківщині відбулися без грубих порушень, харківські правоохоронці забезпечили публічний порядок на масових заходах. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.