Заходи до 9 травня у Харкові відбулися без грубих порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Заходи у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, на Харківщині відбулися без грубих порушень, харківські правоохоронці забезпечили публічний порядок на масових заходах. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
Як зазначається, до охорони публічної безпеки та порядку у місцях проведення заходів залучені більше 2 тисяч працівників поліції, 200 військовослужбовців Нацгвардії та курсанти відомчих вишів.
"Завдяки злагодженим та професійним діям співробітників Управління превентивної діяльності, районних відділів, патрульних поліцейських, спецпризначенців, вибухотехніків, кінологів, поліцейських охорони, бійців нацгвардії, слідчих, оперативників, криміналістів, інших правоохоронців заходи пройшли без грубих порушень публічного порядку", - йдеться у повідомленні.
Найбільш масові зібрання громадян, як зазначається, відбулися у Харкові та у Дергачівському районі.
Всього протягом дня святкові заходи відвідають більше 60 тисяч громадян, додали у поліції.
Нагадаємо, поліція відкрила вже п'ять кримінальних проваджень через порушення на 9 травня.