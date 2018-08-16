Защита заявила отвод судьям по делу о госизмене Януковича

"Мы просим заслушать заявление об отводе... Стороной защиты установлены обстоятельства, по которым должен быть отведен весь состав суда. В этом суде мы не видим правосудия. Уважаемый суд, защита заявляет отвод", - сказал адвокат Виталий Сердюк.

Стоит отметить, что свое заявление сторона защиты Януковича объявляла, перекрикивая выступление прокурора.

В свою очередь суд не оказывал действий, чтобы прекратить подобный ход событий.

Также добавим, во время перерыва в коридоре суда снова произошла толкотня с участием адвоката Януковича, когда правоохранители пытались обеспечить доступ для бесплатного адвоката.

Как сообщал УНН, суд не удовлетворил заявление Януковича об отказе от бесплатного адвоката.

Ранее Янукович написал заявление, в котором запретил осуществлять его защиту по делу о государственной измене адвокатам, выделенным государством.

Напомним, Оболонский районный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, на судебные заседания, которые состоятся 16 и 17 августа, когда планируется провести судебные дебаты.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.