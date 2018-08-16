Захист заявив відвід суддям у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Адвокати заявили відвід колегії суддів Оболонського районного суду Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Як передає кореспондент УНН, відповідну заяву захисники Януковича оголосили після перерви у судовому засіданні, коли суд надав слово у виступі у дебатах стороні обвинувачення.
“Ми просимо заслухати заяву про відвід... Стороною захисту встановлені обставини, за якими має бути відведений весь склад суду. У цьому суді ми не бачимо правосуддя. Шановний суд, захист заявляє відвід”, — сказав адвокат Віталій Сердюк.
Варто зазначити, що свою заяву сторона захисту Януковича оголошувала, перекрикуючи виступ прокурора.
У свою чергу суд не чинив дій, щоб припинити подібний перебіг подій.
Також додамо, під час перерви у коридорі суду знову сталася сутичка за участю адвоката Януковича, коли правоохоронці намагалися забезпечити доступ для безплатного адвоката.
Як повідомляв УНН, суд не задовольнив заяву Януковича про відмову від безплатного адвоката.
Раніше Янукович написав заяву, якою заборонив здійснювати його захист у справі про державну зраду адвокатам, виділеним державою.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, на судові засідання, які відбудуться 16 і 17 серпня, коли планується провести судові дебати.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.