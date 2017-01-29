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Защита В.Януковича получил вызов в ГПУ для получения материалов досудебного расследования - адвокат

Защита В.Януковича получил вызов в ГПУ для получения материалов досудебного расследования - адвокат

Киев • УНН

 • 10115 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Защита экс-президента Виктора Януковича получил вызов в ГПУ на 30 января для получения материалов дела и планирует обнародовать открытое письмо от подзащитного. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил адвокат В.Януковича Виталий Сердюк.

"Во-первых, я опровергну такую ​​информацию (о завершении специального предварительного расследования 30 января ред) поскольку Анатолий Матиос подписал постановление о продлении срока предварительного расследования до 28 марта 2017 года. Во-вторых, информацию о вызове для процессуальных действий на завтрашний день  защита имеет ", - сообщил В.Сердюк.

По его словам по этому поводу В.Янукович написал открытое письмо в ГПУ, который будет обнародовано завтра, 30 января.

"В зависимости от того, какие действия желает провести следователь, защита будет способствовать в проведении таких действий и настаивать на ускорении передачи данного дела в суд", - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что в рамках рассмотрения данного дела будет установлен факт антиконституционной, насильственной смены власти в стране.

"Будут устанавливаться безусловно обстоятельства, предшествовавшие выезду Януковича из страны, а именно его преследования как президента, наличие статуса действующего президента при подписании данного письма, а также я уверен, что будут установлены реальные виновники, которые должны нести перед народом Украины ответственность за потерю нашим государством Крыма ", - заявил В.Сердюк.

Напомним, ГПУ вызывает В.Януковича и защиту для получения материалов досудебного расследования .

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

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