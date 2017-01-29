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Захист В.Януковича отримав виклик до ГПУ для отримання матеріалів досудового розслідування - адвокат

Захист В.Януковича отримав виклик до ГПУ для отримання матеріалів досудового розслідування - адвокат

Київ • УНН

 • 10115 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Захист екс-президента Віктора Януковича отримав виклик у ГПУ на 30 січня для отримання матеріалів справи і планує оприлюднити відкритого листа від підзахисного. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив адвокат В.Януковича Віталій Сердюк.

"По-перше, я спростую таку інформацію (про завершення спеціального досудового розслідування 30 січня –ред) оскільки Анатолій Матіос підписав постанову про продовження строку досудового розслідування до 28 березня 2017 року. По-друге, інформацію про виклик для процесуальних дій на завтрашнє число захист має",- повідомив В.Сердюк.

За його словами з цього приводу В.Янукович написав відкритого листа до ГПУ, який буде оприлюднений завтра, 30 січня.

"В залежності від того, які дії бажає провести слідчий, захист буде сприяти у проведенні таких дій та наполягати на пришвидшенні передачі даної справи до суду",- сказав адвокат.

Він підкреслив, що в рамках розгляду даної справи буде встановлено факт антиконституційної, насильницької зміни влади в країни.

"Будуть встановлюватися безумовно обставини, що передували виїзду В.Януковича з країни, а саме його переслідування як президента, наявність статусу діючого президента під час підписання даного листа, а також я впевнений, що будуть встановлені реальні винуватці, які мають нести перед народом України відповідальність за втрату нашою державою Криму",- заявив В.Сердюк.

Нагадаємо, ГПУ викликає В.Януковича і захист для отримання матеріалів досудового розслідування.

Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Українські Національні Новини

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