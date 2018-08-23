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Защита просит заменить Россошанскому содержание под стражей на домашний арест

Киев • УНН

 • 8610 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Сторона защиты просит выбрать для Юрия Россошанского, обвиняемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, круглосуточный домашний арест вместо содержания под стражей, передает корреспондент УНН.

Защита просит заменить Россошанскому содержание под стражей на домашний арест

"Было проведено 45 судебных экспертиз на сумму 263 тыс. грн и эти экспертизы не подтверждают очень сомнительную версию, которая изложена в обвинительном акте. Россошанский себя оговорил. Таким образом преступление раскрыто", - отметила сторона защиты, добавив, что ни один из 648 свидетелей не видел, как Россошанский нес потерпевшую на плече от места совершения преступления к реке. Кроме того, на воспроизведении преступления Россошанский смог ступить только несколько шагов со статисткой на плечах.

"Поэтому, исходя из этого, нужно принять взвешенное решение - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета контроля", - отметила сторона защиты.

Как сообщал УНН, прокуратура Киевской области изменила ранее сообщенное подозрение Юрию Россошанскому по факту умышленного убийства Ирины Ноздровской, совершенного с особой жестокостью, - теперь последнему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, юрист Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело нашли 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.

8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 года совершил ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской - Светлана Сапатинская.

По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.

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