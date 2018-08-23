Защита просит заменить Россошанскому содержание под стражей на домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Сторона защиты просит выбрать для Юрия Россошанского, обвиняемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, круглосуточный домашний арест вместо содержания под стражей, передает корреспондент УНН.
"Было проведено 45 судебных экспертиз на сумму 263 тыс. грн и эти экспертизы не подтверждают очень сомнительную версию, которая изложена в обвинительном акте. Россошанский себя оговорил. Таким образом преступление раскрыто", - отметила сторона защиты, добавив, что ни один из 648 свидетелей не видел, как Россошанский нес потерпевшую на плече от места совершения преступления к реке. Кроме того, на воспроизведении преступления Россошанский смог ступить только несколько шагов со статисткой на плечах.
"Поэтому, исходя из этого, нужно принять взвешенное решение - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета контроля", - отметила сторона защиты.
Как сообщал УНН, прокуратура Киевской области изменила ранее сообщенное подозрение Юрию Россошанскому по факту умышленного убийства Ирины Ноздровской, совершенного с особой жестокостью, - теперь последнему грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, юрист Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело нашли 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.
8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 года совершил ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской - Светлана Сапатинская.
По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.