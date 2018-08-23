Захист просить замінити Россошанському тримання під вартою на домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сторона захисту просить обрати для обвинуваченого Юрія Россошанського у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської цілодобовий домашній арешт замість тримання під вартою, передає кореспондент УНН.
“Було проведено 45 судових експертиз на суму 263 тис. грн і ці експертизи не підтверджують дуже сумнівну версію, яка викладена в обвинувальному акті. Россошанський себе оговорив. Таким чином злочин розкрито”, — зазначила сторона захисту, додавши, що жоден із 648 свідків не бачив, як Россошанський ніс потерпілу на плечі від місця скоєння злочину до річки. Крім того, на відтворенні злочину Россошанський зміг ступити лише кілька кроків із статисткою на плечах.
“Тому, виходячи із цього, треба прийняти виважене рішення — цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету контролю”, — зазначила сторона захисту.
Як повідомляв УНН, прокуратура Київської області змінила раніше повідомлену підозру Юрію Россошанському за фактом умисного вбивства Ірини Ноздровської, вчиненого з особливою жорстокістю, — відтепер останньому загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, юрист Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло виявили 1 січня в річці у Вишгородському районі Київської області. За даними Нацполіції, жінка померла від численних колото-різаних ран.
8 січня поліція затримала за підозрою в убивстві її односельця Юрія Россошанського — батька Дмитра Россошанського, який 30 вересня 2015 року спричинив ДТП, у результаті якого загинула сестра Ноздровської — Світлана Сапатинська.
За даними слідства, він убив Ноздровську після сварки на зупинці громадського транспорту в селі Демидів 29 грудня: завдав кількох ударів ножем, тіло скинув у річку, а одяг спалив.