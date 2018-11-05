Защита обжаловала продление ареста Вышинскому
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Защита подала жалобу на решение суда о продлении срока продолжения под стражей до 28 декабря руководителя "РИА" Новости-Украина "Кирилла Вышинского. Об этом сообщил УНН его адвокат Андрей Доманский.
"Подали (апелляционную жалобу на продление ареста Вышинскому - ред.) по почте в Херсонский апелляционный суд", - сказал адвокат.
Как сообщал УНН, Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей руководителя "РИА" Новости-Украина "Кириллу Вышинскому до 28 декабря 2018 года.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене.
17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
1 июня Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства.