Захист оскаржив продовження арешту Вишинському
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Захист подав скаргу на рішення суду про продовження строку тривання під вартою до 28 грудня керівника “РИА “Новости-Украина” Кирила Вишинського. Про це повідомив УНН його адвокат Андрій Доманський.
“Подали (апеляційну скаргу на продовження арешту Вишинському — ред.) поштою до Херсонського апеляційного суду”, — сказав адвокат.
Як повідомляв УНН, Херсонський міський суд продовжив строк тримання під вартою керівника “РИА “Новости-Украина” Кирилу Вишинському до 28 грудня 2018 року.
Кирила Вишинського затримали у Києві 15 травня за підозрою у державній зраді.
17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.
1 червня Вишинський заявив про вихід з українського громадянства.