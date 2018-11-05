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Захист оскаржив продовження арешту Вишинському

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Захист подав скаргу на рішення суду про продовження строку тривання під вартою до 28 грудня керівника “РИА “Новости-Украина” Кирила Вишинського. Про це повідомив УНН його адвокат Андрій Доманський.

“Подали (апеляційну скаргу на продовження арешту Вишинському — ред.) поштою до Херсонського апеляційного суду”, — сказав адвокат.

Як повідомляв УНН, Херсонський міський суд продовжив строк тримання під вартою керівника “РИА “Новости-Украина” Кирилу Вишинському до 28 грудня 2018 року.

Кирила Вишинського затримали у Києві 15 травня за підозрою у державній зраді.

17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

1 червня Вишинський заявив про вихід з українського громадянства.

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