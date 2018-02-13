Защита обжаловала арест Шепелева
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Защита подала апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда Киева, который применил к бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщил УНН его адвокат Денис Аникин.
"Апелляция (на меру пресечения в виде ареста - ред.) Подали", - сказал адвокат.
Напомним, 8 февраля экс-нардепа А.Шепелева задержали сотрудники СБУ . По данным ГПУ, к нему Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
10 февраля Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.
Также Шепелева, по данным ГПУ, подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.