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Захист оскаржив арешт Шепелєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Захист подав апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду Києва, який застосував до колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва запобіжний захід у вигляді арешту. Про це повідомив УНН його адвокат Денис Анікін.

“Апеляцію (на запобіжний захід у вигляді арешту — ред.) подали”, — сказав адвокат.

Нагадаємо, 8 лютого екс-нардепа О.Шепелєва затримали співробітники СБУ. За даними ГПУ, щодо нього Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

10 лютого Печерський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату України Олександру Шепелєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.

Також Шепелєва, за даними ГПУ, підозрюють в організації замаху на вбивство екс-власника “Родовід банку” Сергія Дядечко у 2012 році, а також в організації убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році.

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