Защита А.Ефремова объявила отвод следственному судье
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева отложил на неопределенное время рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении на два месяца меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова, поскольку защита объявила отвод следственному судье. Такое решение огласил судья Владимир Карабань, передает корреспондент УНН.
"В судебном заседании объявляется перерыв на неопределенное время для рассмотрения ходатайства... в установленном законом порядке", - сказал следственный судья.
Перед этим адвокат подозреваемого Евгений Солодко заявил ходатайство о переносе рассмотрения дела, поскольку на заседании нет еще одного защитника Лысака, который сейчас находится за границей. По словам адвоката, их коллега имеет экспертное заключение на возражения прокурора.
В свою очередь, прокуроры отметили, что в настоящее время подозреваемый представлен тремя защитниками, которые в "полном объеме владеют материалами криминального производства, поэтому могут осуществлять надлежащую и эффективную защиту А.Ефремова. А если адвокат Лысак имеет какие-то материалы, то он мог их передать другим защитникам, которые присутствуют на заседании", - добавил прокурор.
Заслушав мнения участников процесса, судья отказался переносить заседание.
В связи с этим, защита А.Ефремова объявила отвод следственному судье за "ограничение права на защиту".
Напомним, 24 ноября истекает срок действия постановления Печерского районного суда Киева о содержании под стражей экс-нардепа А.Ефремова. Поэтому прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении ареста еще на два месяца.
27 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде ареста на 2 месяца, до 24 ноября, без возможности внесения залога для бывшего народного депутата от ПР Александра Ефремова.
30 июля 2016 года следователями Генеральной прокуратуры Украины совместно с СБУ А.Ефремов был задержан в аэропорту "Борисполь".
Его подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением, по ч. 5 ст. 191 УК Украины; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям, по ч. 3 ст. 110 УК Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.