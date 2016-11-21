"В судебном заседании объявляется перерыв на неопределенное время для рассмотрения ходатайства... в установленном законом порядке", - сказал следственный судья.

Перед этим адвокат подозреваемого Евгений Солодко заявил ходатайство о переносе рассмотрения дела, поскольку на заседании нет еще одного защитника Лысака, который сейчас находится за границей. По словам адвоката, их коллега имеет экспертное заключение на возражения прокурора.

В свою очередь, прокуроры отметили, что в настоящее время подозреваемый представлен тремя защитниками, которые в "полном объеме владеют материалами криминального производства, поэтому могут осуществлять надлежащую и эффективную защиту А.Ефремова. А если адвокат Лысак имеет какие-то материалы, то он мог их передать другим защитникам, которые присутствуют на заседании", - добавил прокурор.

Заслушав мнения участников процесса, судья отказался переносить заседание.

В связи с этим, защита А.Ефремова объявила отвод следственному судье за ​​"ограничение права на защиту".

Напомним, 24 ноября истекает срок действия постановления Печерского районного суда Киева о содержании под стражей экс-нардепа А.Ефремова. Поэтому прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении ареста еще на два месяца.

27 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде ареста на 2 месяца, до 24 ноября, без возможности внесения залога для бывшего народного депутата от ПР Александра Ефремова.

30 июля 2016 года следователями Генеральной прокуратуры Украины совместно с СБУ А.Ефремов был задержан в аэропорту "Борисполь".

Его подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением, по ч. 5 ст. 191 УК Украины; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям, по ч. 3 ст. 110 УК Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.