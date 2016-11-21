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Захист О.Єфремова оголосив відвід слідчому судді

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва відклав на невизначений час розляд клопотання прокуратури про продовження на два місяці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Єфремова, оскільки захист оголосив відвід слідчому судді. Таке рішення оголосив слідчий суддя Володимир Карабань, передає кореспондент УНН.

Захист О.Єфремова оголосив відвід слідчому судді

"У судовому засіданні оголошується перерева на невизначений час для розгляд клопотання … у встановленому законом порядку", - сказав слідчий суддя.

Перед цим адвокат підозрюваного Євген Солодко заявив клопотання про перенесення розгляду справи, бо на засіданні немає ще одного захисника Лисака, який наразі перебуває за кордоном. За словами адвоката, їхній колега має експертний висновок на заперечення прокурора.

У свою чергу, прокурори зазначили, що на даний час підозрюваний представлений трьома захисниками, які у "повному обсязі володіють матеріалами криміналнього провадження, тому можуть здійснювати належний і ефективний захист О.Єфремова. А якщо адвокат Лисак має якісь матеріали, то він міг їх передати іншим захисникам, які присутні на засіданні", - додав прокурор.

Заслухавши думки учасників процесу, слідчий суддя відмовився переносити засідання.

У зв’язку з цим, захист О.Єфремова оголосив відвід слідчому судді через "обмеження права на захист".

Нагадаємо, 24 листопада закінчується термін дії ухвали Печерського районного суду Києва про тримання під вартою екс-нардепа О.Єфремова. Тому прокуратура звернулася до суду з клопотанням про продовження арешту щодо нього ще на два місяці.

27 вересня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці, до 24 листопада, без можливості внесення застави для колишнього народного депутата від ПР Олександра Єфремова.

30 липня 2016 року слідчими Генеральної прокуратури України спільно з СБУ О.Єфремова було затримано в аеропорту “Бориспіль”.

Його підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля” шляхом зловживання службовим становищем, за ч. 5 ст. 191 КК України; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, за ч. 3 ст. 110 КК України; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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