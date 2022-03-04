Защита АЭС и членство Украины в ЕС: Зеленский переговорил с президентом Евросовета

ukru
15 марта, 19:03 • 82850 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121227 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112975 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107480 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 95592 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93377 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81796 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116251 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124020 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126793 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 101147 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 54589 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 30610 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 41057 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 113256 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 116252 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 116739 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 255519 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 285035 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 221525 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102242 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124020 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109384 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126787 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128953 просмотра
Актуальное
Защита АЭС и членство Украины в ЕС: Зеленский переговорил с президентом Евросовета

Защита АЭС и членство Украины в ЕС: Зеленский переговорил с президентом Евросовета

Киев • УНН

 • 112179 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В частности, стороны обсудили защиту украинских АЭС и членство Украины в Евросоюзе, пишет УНН.

Цитата

“Продолжил диалог с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Наша общая задача - обезопасить АЭС, критические производства, инфраструктуру. Обсудили пути его реализации. Говорили об ужесточении санкций против РФ. Поднял вопрос членства Украины в ЕС”, - сообщил президент в своем Twitter.

Заявка Украины на членство в ЕС

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

А перед тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.

По словам премьера, принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре предложил премьер Словакии Эдуард Хегер.

"Ночью президент Украины Владимир Зеленский имел соответствующую разговор с президенткою Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн", - сообщил Шмыгаль.

Как стало известно 1 марта, заявка уже дошла в Брюссель, ее официальнозарегистрирован.

Ситуация на ЗАЭС

По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военные силы Российской Федерации обстреливали площадку Запорожской АЭС. По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на ЗАЭС и вели бой с нацгвардейами.

Вследствие обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силы подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидировали.

Площадку Запорожской АЭС захватили российские оккупанты, энергоблоки сохраняют целостность, указали в ОГА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы