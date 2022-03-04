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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Захист АЕС та членство України в ЄС: Зеленський переговорив з президентом Євроради

Захист АЕС та членство України в ЄС: Зеленський переговорив з президентом Євроради

Київ • УНН

 • 112182 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Зокрема, сторони обговорили захист українських АЕС та членство України в Євросоюзі, пише УНН.

Цитата

“Продовжив діалог з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Наше спільне завдання – убезпечити АЕС, критичні виробництва, інфраструктуру. Обговорили шляхи його реалізації. Говорили про посилення санкцій проти РФ. Порушив питання членства України в ЄС”, - повідомив президент у своєму Twitter.

Заявка України на членство в ЄС

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

А перед тим прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.

Зі слів прем'єра, прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою запропонував прем'єр Словаччини Едуард Геґер.

"Вночі президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн", - повідомив Шмигаль.

Як стало відомо 1 березня, заявка вже дійшла у Брюссель, її офіційно зареєстровано.

Ситуація на ЗАЕС

За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 року військові сили Російської Федерації обстрілювали майданчик Запорізької АЕС. За інформацією Запорізької АЕС, кадирівці увірвалися на ЗАЕС та вели бій із нацгвардійцями.

Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 сили підрозділів ДСНС України пожежу ліквідували.

Майданчик Запорізької АЕС захопили російські окупанти, енергоблоки зберігають цілісність, вказали в ОДА.

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