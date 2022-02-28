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Ми чекали цього 30 років: заявка України на членство в ЄС вже зареєстрована у Брюсселі

Ми чекали цього 30 років: заявка України на членство в ЄС вже зареєстрована у Брюсселі

Київ • УНН

 • 133905 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні я підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Заявка вже доставлена у Брюссель, офіційно зареєстрована. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.

Цитата

"Ми чекали цього 30 років. Сьогодні я підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Ми вибороли своє право бути разом з усіма у Європі. Заявка вже доставлена у Брюссель, офіційно зареєстрована. Час настав", - сказав Зеленський.

Раніше

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

А перед тим Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.

Зі слів Прем'єра, прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою вчора після розмови з українським колегою запропонував прем'єр Словаччини Едуард Геґер. "Вночі Президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн", - повідомив Шмигаль.

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