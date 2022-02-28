Мы ждали этого 30 лет: заявка Украины на членство в ЕС уже зарегистрирована в Брюсселе

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"Мы ждали этого 30 лет. Сегодня я подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Мы завоевали свое право быть вместе со всеми в Европе. Заявка уже доставлена в Брюссель, официально зарегистрирована. Время пришло", - сказал Зеленский.

Ранее

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

А перед тем премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.

По словам премьера, принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре после разговора с украинским коллегой предложил премьер Словакии Эдуард Хегер. "Ночью Президент Украины Владимир Зеленский имел соответствующую разговор с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен", - сообщил Шмыгаль.