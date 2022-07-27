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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Защитники Украины на юге уничтожили 89 рашистов и 12

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что военнослужащие Украины на юге уничтожили 89 рашистов и 12. Об этом сообщает УНН.

Детали

В течение предыдущих суток украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями поддерживался огневой контроль основных транспортных артерий временно оккупированных территорий Херсонской области. В общей сложности выполнено 300 огневых задач.

Цитата

«Подтвержденные потери врага составляют: 89 рашистов, танк Т-62, самоходная гаубица «Мста-С» и «Мста-Б», минометный комплекс «Сани», 2 единицы бронированной и 6 – автомобильной техники», - говорится в сообщении. 

Как отметили в командовании, ВСУ в Белогорке уничтожили состав вражеских боеприпасов.

Напомним

ВСУ освободили от российской оккупации Андреевку и Лозовое на юге Украины.

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