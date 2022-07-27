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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 40841 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Захисники України на півдні знищили 89 рашистів та 12

Захисники України на півдні знищили 89 рашистів та 12

Київ • УНН

 • 108669 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що військовослужбовці України на півдні знищили 89 рашистів та 12. Про це інформує УНН.

Деталі

Протягом попередньої доби українськими ракетно-артилерійськими підрозділами підтримувався вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини. В загальній сумі виконано 300 вогневих завдань.

Цитата

«Підтверджені втрати ворога складають: 89 рашистів, танк Т-62, самохідна гаубиця «Мста-С» та «Мста-Б», мінометний комплекс «Сані», 2 одиниці броньованої та 6 – автомобільної техніки», - йдеться у повідомленні. 

Як зазначили у командуванні, ЗСУ в Білогірці знищили склад ворожих боєприпасів.

Нагадаємо

ЗСУ звільнили від російської окупації Андріївку та Лозове на півдні України.

Українські Національні Новини

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