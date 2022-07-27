Захисники України на півдні знищили 89 рашистів та 12
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що військовослужбовці України на півдні знищили 89 рашистів та 12. Про це інформує УНН.
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Протягом попередньої доби українськими ракетно-артилерійськими підрозділами підтримувався вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини. В загальній сумі виконано 300 вогневих завдань.
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«Підтверджені втрати ворога складають: 89 рашистів, танк Т-62, самохідна гаубиця «Мста-С» та «Мста-Б», мінометний комплекс «Сані», 2 одиниці броньованої та 6 – автомобільної техніки», - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у командуванні, ЗСУ в Білогірці знищили склад ворожих боєприпасів.
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