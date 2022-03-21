Защитники Мариуполя уничтожили 2 танка, 17 оккупантов и потопили катер
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. За минувшие сутки бойцами полка "Азов" было уничтожено 2 танка врага, 17 единиц живой силы оккупанта и потоплен вражеский катер пр. 03160 "Раптор", передает УНН.
Детали
Захвачено трофейное вооружение врага, а именно: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберный пулемет "Корд", РПО "Шмель".
"Защитники города всеми силами продолжают отбирать у врага возможность уничтожать жилые дома и убивать граждан."- говорится в сообщении.
Добавим
Мэрия Мариуполя отказалась сдать город русским оккупантам и перейти на сторону россии в ответ на требование врага.