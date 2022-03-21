Захисники Маріуполя знищили 2 танки, 17 окупантів та потопили катер

Деталі

Захоплено трофейне озброєння ворога, а семе: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".

"Захисники міста всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки і вбивати громадян. Боротьба за український Маріуполь триває!" - йдеться в повідомленні.

Додамо

Мерія Маріуполя відмовилася здати місто російським окупантам і перейти на бік росії у відповідь на вимогу ворога.