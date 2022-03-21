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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 52894 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 106416 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 186071 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 179253 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 153516 перегляди

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Захисники Маріуполя знищили 2 танки, 17 окупантів та потопили катер

Захисники Маріуполя знищили 2 танки, 17 окупантів та потопили катер

Київ • УНН

 • 135591 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. За минулу добу бійцями полку "Азов" було знищено 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер пр. 03160 "Раптор", передає УНН.

Деталі

Захоплено трофейне озброєння ворога, а семе: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".

"Захисники міста всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки і вбивати громадян. Боротьба за український Маріуполь триває!" - йдеться в повідомленні.

Додамо

Мерія Маріуполя відмовилася здати місто російським окупантам і перейти на бік росії у відповідь на вимогу ворога.

Українські Національні Новини

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