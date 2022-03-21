Захисники Маріуполя знищили 2 танки, 17 окупантів та потопили катер
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. За минулу добу бійцями полку "Азов" було знищено 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер пр. 03160 "Раптор", передає УНН.
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Захоплено трофейне озброєння ворога, а семе: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".
"Захисники міста всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки і вбивати громадян. Боротьба за український Маріуполь триває!" - йдеться в повідомленні.
Додамо
Мерія Маріуполя відмовилася здати місто російським окупантам і перейти на бік росії у відповідь на вимогу ворога.