Защитники Мариуполя повредили 2 танка и уничтожили склад боеприпасов оккупантов

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"За сутки бойцы полка "Азов" повредили 2 танка, уничтожили склад боеприпасов врага и много вражеской пехоты. Оккупационные войска продолжают совершать военные преступления, в частности используя фосфорные бомбы, сбрасывая их на город", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что борьба за украинский Мариуполь продолжается.

"С верой в счастливое будущее Украины и победу над злом - за период полномасштабной войны заключено пять браков с бойцами полка "Азов", которые сегодня защищают крепость Приазовья. Мариуполь - это Украина!!!", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Бойцы полка "Азов" оказали помощь экипажу судна под флагом Доминиканской Республики, которое обстреляли российские оккупанты в морском порту Мариуполя.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в морском порту Мариуполя тонет обстреляное российскими оккупантами гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, один член экипажа получил ранения.