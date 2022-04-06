Захисники Маріуполя пошкодили 2 танки та знищили склад боєприпасів окупантів

Цитата

"За добу бійці полку "Азов" пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів ворога та багато ворожої піхоти. Окупаційні війська продовжують скоювати військові злочини, зокрема використовуючи фосфорні бомби, скидаючи їх на місто", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що боротьба за український Маріуполь триває.

"З вірою в щасливе майбутнє України та перемогу над злом - за період повномасштабної війни укладено п'ять шлюбів з бійцями полку "Азов", які сьогодні боронять фортецю Приазов'я. Маріуполь - це Україна!!!", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Бійці полку "Азов" надали допомогу екіпажу судна під прапором Домініканської Республіки, яке обстріляли російські окупанти у морському порту Маріуполя.

Державна прикордонна служба України повідомила, що у морському порту Маріуполя тоне обстріляне російськими окупантами цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, один член екіпажу дістав поранення.