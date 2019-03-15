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Защитник сборной Украины признан лучшим баскетболистом месяца Суперлиги

Киев • УНН

 • 7315 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Впервые ценным игроком месяца в текущем сезоне баскетбольной Суперлиги стал защитник “Днепра” и сборной Украины Александр Мишула, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Защитник сборной Украины признан лучшим баскетболистом месяца Суперлиги

В течение февраля в голосованиях тренеров команд Суперлиги часто фигурировали Брэндон Янг (“Черкасские Мавпы”), Станислав Тимофеенко и Александр Мишула (оба “Днепр”), Телджон Кромер и Делван Грэм (оба “Политехник”), а также Сергей Павлов с “Химика” .

В конце концов в тренерском опросе образовалось двоевластие: одинаковое количество раз в сборных тура называли Кромера и Павлова, а сразу за ними расположились оба игрока “Днепра”. По голосованию болельщиков, то единоличным лидером стал Киндал Хилл, опередивший с небольшим отрывом тех же Мишулу и Кромера.

Оценка представителей TM “Parimatch” также во многом совпала с мнением болельщиков и тренеров. С той лишь разницей, что здесь первым был определен Александра Мишула, вторым Сергей Павлов и третьим Киндал Хилл.

В итоге самым ценным баскетболистом Суперлиги Пари-Матч в феврале стал “Днепровец” Мишула с суммой баллов 7, второе место поделили Сергей Павлов “Химик” и Телджон Кромер “Политехник” — в обоих по 5, третьим стал Киндал Хилл “Запорожье” (3).

Стоит отметить, что средние цифры Мишулы в феврале составили: 15,5 очков, 4,2 передачи, 2 перехвата в среднем за игру с коэффициентом эффективности 12,8. Что не менее важно, команда Мишулы получила 5 побед в 6 играх, уступив лишь 1 раз в Харькове местному “Политехнику”.

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