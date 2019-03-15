Захисника збірної України визнано кращим баскетболістом місяця Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Вперше найціннішим гравцем місяця у поточному сезоні баскетбольної Суперліги став захисник “Дніпра” і збірної України Олександр Мішула, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Протягом лютого у голосуваннях тренерів команд Суперліги часто фігурували Брендон Янг (“Черкаські Мавпи”), Станіслав Тимофеєнко і Олександр Мішула (обидва “Дніпро”), Телджон Кромер і Делван Грем (обидва “Політехнік”), а також Сергія Павлова із “Хіміка”.
Зрештою у тренерському опитуванні утворилося двовладдя: однакову кількість разів у збірних тура називали Кромера і Павлова, а одразу за ними розташувалися обидва гравці “Дніпра”. Щодо голосування вболівальників, то тут одноосібним лідером став Кіндал Хілл, який випередив із невеликим відривом тих таки Мішулу і Кромера.
Оцінка представників TM “Parimatch” також багато в чому співпала із думкою вболівальників і тренерів. З тією лиш різницею, що тут першим було визначено Олександра Мішулу, другим Сергія Павлова і третім Кіндала Хілла.
У підсумку найціннішим баскетболістом Суперліги Парі-Матч у лютому став “дніпровець” Мішула з сумою балів 7, друге місце поділили Сергій Павлов “Хімік” і Телджон Кромер “Політехнік” — у обох по 5, третім став Кіндал Хілл “Запоріжжя” (3).
Варто зазначити, що середні цифри Мішули у лютому склали: 15,5 очок, 4,2 передачі, 2 перехоплення у середньому за гру із коефіцієнтом ефективності 12,8. Що не менш важливо, команда Мішули здобула 5 перемог у 6 іграх, поступившись лише 1 разу у Харкові місцевому “Політехніку”.