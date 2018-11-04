Защитник сборной Украины по баскетболу сменил клубную прописку в чемпионате Китая

34-летний защитник провел в Китае последние шесть лет и в прошлом сезоне в составе “Тяньцзиня” он набирал по 30 очков, делал 6,2 передачи и 4,3 подбора в среднем за игру в 38 матчах национального первенства.

В шести матчах квалификации чемпионата мира-2019 Джетер приносил сборной Украины по 10,3 очка, 4 передачи и 2 подбора в среднем за 24,2 минуты за матч.

Напомним, что Джетер пропускал Евробаскет-2017.