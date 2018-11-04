Захисник збірної України з баскетболу змінив клубну прописку в чемпіонаті Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Розігруючий захисник збірної України Пух Джетер підписав контракт з китайським клубом “Фуцзянь”, повідомляє УНН з посиланням на портал “Sportando”.
34-річний захисник провів в Китаї останні шість років і в минулому сезоні в складі “Тяньцзіня” він набирав по 30 очок, робив 6,2 передачі та 4,3 підбирання в середньому за гру в 38 матчах національної першості.
В шести матчах кваліфікації чемпіонату світу-2019 Джетер приносив збірній України по 10,3 очка, 4 передачі та 2 підбирання в середньому за 24,2 хвилини за матч.
Нагадаємо, що Джетер пропускав Євробаскет-2017.