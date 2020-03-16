Защитная маска: рассказываем об особенностях использования

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сейчас ведутся споры о том нужно ли носить защитную маску во время вспышки коронавирусной инфекции COVID 19. Но если вы все же решили ее носить, то делать это необходимо соблюдая ряд мер. УНН публикует инструкцию Всемирной организации охраны здоровья о том, как надевать, использовать, снимать и утилизировать маску.

Инструкция:

1. Перед тем как взять маску в руки, обработайте их спиртосодержащим средством или вымойте с мылом.

2. Осмотрите маску, чтобы убедиться в отсутствии прорех и повреждений.

3. Если на маске имеется металлическая вставка, возьмите маску вставкой вверх.

4. Расположите маску внешней стороной от себя (ярко окрашенная сторона).

5. Наденьте маску на лицо. Изогните металлическую вставку или фиксирующий зажим по форме носа.

6. Потяните за нижний край маски, чтобы она закрыла рот и подбородок.

7. Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно;

8. Снимите маску после применения; удерживайте маску за эластичные заушные петли и не прикасайтесь ею к лицу или одежде, так как использованная маска может быть загрязнена микроорганизмами.

9. Сразу после использования выбросьте маску в закрывающийся контейнер.

10. После прикосновения к маске или ее выбрасывания следует произвести гигиеническую обработку рук: воспользуйтесь спиртосодержащим средством, а при очевидном загрязнении рук вымойте их с мылом.

В каких случаях следует носить маску (согласно рекомендациям ВООЗ):

• Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.

• Если вы кашляете или чихаете, носите маску.

• Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.

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В тоже время специалисты все чаще говорят о том, что маски, во время эпидемии коронавируса, лучше использовать всем.

Маски помогают снизить риск инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом рассказал врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эксклюзивном интервью УНН в рамках проекта "Сохраняйте спокойствие!".

"Любые маски целесообразно использовать. Потому что данный возбудитель передается воздушно-капельным путем, и передается человеку от человека. Человек может заразиться через дыхание, через слизистые оболочки и глаза... Маска не защищает, но она снижает риск заболевания", - сказал Рубан.

Рубан отметил, что есть рекомендации ВОЗ и американских ученых, маски нужно использовать только больным людям.

"Но при коронавирусной инфекции 60% (людей ред.) не имеют симптомов, но являются носителями и источником инфекции. Поэтому Китай, Тайвань, Сингапур ввели массовое внедрение системы защиты органов дыхания в закрытых помещениях... ", - рассказал Рубан.

По его словам, совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Госпродпотребслужба сегодня проводит консультацию, по наработке конкретных рекомендаций по противодействию коронавирусной инфекции и использованию средств индивидуальной защиты, в том числе масок.

"Как указывают тайваньские и сингапурские ученые, это аэрозольная инфекция.... обычная четырех слойная марлевая маска снижает уровень инфекции", - отметил Рубан.

Также Рубан напомнил, что маску нужно использовать единоразов и в течение 2-3 часов максимум.

"Важно, чтобы маска закрывала носогубной треугольник на лице и плотно прилегала", - добавил он.

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