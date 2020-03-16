Захисна маска: розповідаємо про особливості використання

КИЇВ. 16 березня. УНН. Зараз точаться дискусії про те чи потрібно носити захисну маску під час спалаху коронавирусної інфекції COVID 19. Але якщо ви все ж вирішили її носити, то робити це необхідно дотримуючись низки заходів. УНН публікує інструкцію Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, як надягати, використовувати, знімати і утилізувати маску.

Інструкція:

1. Перед тим як взяти маску в руки, обробіть їх спиртовмісних засобом або вимийте з милом.

2. Огляньте маску, щоб переконатися у відсутності дір і пошкоджень.

3. Якщо на масці є металева вставка, візьміть маску вставкою вгору.

4. Розмістіть маску зовнішньою стороною від себе (яскраво забарвлена сторона).

5. Одягніть маску на обличчя. Зігніть металеву вставку яка фіксує затиск по формі носа.

6. Потягніть за нижній край маски, щоб вона закрила рот і підборіддя.

7. Як тільки маска стає сирої, замініть її на нову, і не використовуйте одноразові маски повторно.

8. Зніміть маску після застосування; утримуючи маску за еластичні завушні петлі і не торкайтеся нею обличчя або одягу, так як використана маска може бути забруднена мікроорганізмами.

9. Відразу після використання викиньте маску в контейнер, що закривається.

10. Після дотику до маски або її викидання слід провести гігієнічну обробку рук: скористайтеся спиртовмісним засобом, а при очевидному забрудненні рук вимийте їх з милом.

У яких випадках слід носити маску (згідно з рекомендаціями ВООЗ):

• Здоровим людям носити маску слід, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію 2019 nCoV.

• Якщо ви кашляєте або чхаєте, слід носите маску.

• Маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом.

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У той же час фахівці все частіше говорять про те, що маски, під час епідемії коронавірусу, краще використовувати всім.

Маски допомагають знизити ризик інфікування коронавірусів SARS-CoV-2. Про це розповів лікар-епідеміолог, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ексклюзивному інтерв’ю УНН в рамках проекту “Зберігайте спокій!”.

"Будь-які маски доцільно використовувати. Тому що даний збудник передається повітряно-крапельним шляхом, й передається людині від людини. Особа може інфікуватися через дихання, через слизові оболонки та очі... Маска не захищає, але вона знижує ризик захворювання“,- сказав Рубан.

Рубан зазначив, що є рекомендації ВООЗ та американських вчених, що маски потрібно використовувати тільки хворим людям.

“Але при коронавірусній інфекції 60% (людей —ред.) не мають симптомів, але є носіями та джерелом інфекції. Тому Китай, Тайвань, Сінгапур запровадили масове впровадження системи захисту органів дихання в закритих приміщеннях...”, — розповів Рубан.

За його словами, спільно з Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Держпродспоживслужба сьогодні проводить консультацію, щодо напрацювання конкретних рекомендацій щодо протидії коронавірусній інфекції та використання засобів індивідуального захисту, в тому числі масок.

“Як вказують тайванські та сінгапурські вчені , це аерозольна інфекція.... звичайна чотирьох шарова марлева маска знижує рівень інфекції”, — зазначив Рубан.

Також Рубан нагадав, що маску потрібно використовувати одноразово й протягом 2-3 години максимум.

“Важливо, щоб маска закривала носогубний трикутник на обличчі та щільно прилягала”, — додав він.

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