Захисна маска: розповідаємо про особливості використання

ukru
04:30 • 1031 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 83731 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 155169 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 250705 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 252465 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 250529 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 232366 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 201679 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185925 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146165 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 40426 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 21372 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 18106 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 40657 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 30336 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 250705 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 252465 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 250529 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 232366 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 201679 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 80778 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 29003 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140604 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154149 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113483 перегляди
Актуальне
Захисна маска: розповідаємо про особливості використання

Захисна маска: розповідаємо про особливості використання

Київ • УНН

 • 83747 перегляди

Інструкція, як правильно використовувати медичну маску

КИЇВ. 16 березня. УНН. Зараз точаться дискусії про те чи потрібно носити захисну маску під час спалаху коронавирусної інфекції COVID 19. Але якщо ви все ж вирішили її носити, то робити це необхідно дотримуючись низки заходів. УНН публікує інструкцію Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, як надягати, використовувати, знімати і утилізувати маску.

Інструкція:

1. Перед тим як взяти маску в руки, обробіть їх спиртовмісних засобом або вимийте з милом.

2. Огляньте маску, щоб переконатися у відсутності дір і пошкоджень.

3. Якщо на масці є металева вставка, візьміть маску вставкою вгору.

4. Розмістіть маску зовнішньою стороною від себе (яскраво забарвлена сторона).

5. Одягніть маску на обличчя. Зігніть металеву вставку яка фіксує затиск по формі носа.

6. Потягніть за нижній край маски, щоб вона закрила рот і підборіддя.

7. Як тільки маска стає сирої, замініть її на нову, і не використовуйте одноразові маски повторно.

8. Зніміть маску після застосування; утримуючи маску за еластичні завушні петлі і не торкайтеся нею обличчя або одягу, так як використана маска може бути забруднена мікроорганізмами.

9. Відразу після використання викиньте маску в контейнер, що закривається.

10. Після дотику до маски або її викидання слід провести гігієнічну обробку рук: скористайтеся спиртовмісним засобом, а при очевидному забрудненні рук вимийте їх з милом.

У яких випадках слід носити маску (згідно з рекомендаціями ВООЗ):

• Здоровим людям носити маску слід, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію 2019 nCoV.

• Якщо ви кашляєте або чхаєте, слід носите маску.

• Маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зберігаємо спокій: пояснюємо, як правильно мити руки

У той же час фахівці все частіше говорять про те, що маски, під час епідемії коронавірусу, краще використовувати всім.
Маски допомагають знизити ризик інфікування коронавірусів SARS-CoV-2. Про це розповів лікар-епідеміолог, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ексклюзивному інтерв’ю УНН в рамках проекту “Зберігайте спокій!”.

"Будь-які маски доцільно використовувати. Тому що даний збудник передається повітряно-крапельним шляхом, й передається людині від людини. Особа може інфікуватися через дихання, через слизові оболонки та очі... Маска не захищає, але вона знижує ризик захворювання“,- сказав Рубан.

Рубан зазначив, що є рекомендації ВООЗ та американських вчених, що маски потрібно використовувати тільки хворим людям.
“Але при коронавірусній інфекції 60% (людей —ред.) не мають симптомів, але є носіями та джерелом інфекції. Тому Китай, Тайвань, Сінгапур запровадили масове впровадження системи захисту органів дихання в закритих приміщеннях...”, — розповів Рубан.

За його словами, спільно з Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Держпродспоживслужба сьогодні проводить консультацію, щодо напрацювання конкретних рекомендацій щодо протидії коронавірусній інфекції та використання засобів індивідуального захисту, в тому числі масок.

“Як вказують тайванські та сінгапурські вчені , це аерозольна інфекція.... звичайна чотирьох шарова марлева маска знижує рівень інфекції”, — зазначив Рубан.

Також Рубан нагадав, що маску потрібно використовувати одноразово й протягом 2-3 години максимум.

“Важливо, щоб маска закривала носогубний трикутник на обличчі та щільно прилягала”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Миємо руки і зберігаємо спокій: нагадуємо основні рекомендації щодо захисту від коронавірусу

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.33
Bitcoin
$84,447.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.49
Ethereum
$1,978.32