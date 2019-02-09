Запад не должен позволить РФ претендовать на воды вокруг Крыма - генерал США

"В общем, если Запад, включая Турцию - союзника НАТО - позволит России незаконно претендовать на Крым (если так называемые территориальные воды вокруг Крыма будут считаться российскими), тогда фактическая аннексия Крыма Россией будет воспринята Западом", - утверждает Бен Ходжес.

По мнению Ходжеса, такое развитие событий повредит усилиям международного сообщества в поддержке позиции Украины, защиты международного права, а также создаст опасный прецедент.

"Первое - это вредит тому, что мы все стремимся делать, чтобы поддержать Украину и поддержать международное право и порядок, - говорит Ходжес. - Во-вторых, возможно, что даже более опасно, это создает прецедент".

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Генерал США отметил других регионах мира, где игроки могут воспользоваться с прецедента ситуации вокруг Азовского моря.

"Есть два или три места по миру, где существуют узкие проходы, такие как Ормузский пролив, Южно-Китайское море и пара других мест, где одна страна может получить или полный контроль, или заблокировать доступ к этим внутренним морей, поэтому это прецедент", - говорит Ходжес.

Турция внимательно следит за событиями в Черном море, - отметил Ходжес, однако, она занимает осторожную позицию в отношении России из-за тех вызовов, которые стоят перед регионом.

"Турция очень серьезно относится к своей ответственности в отношении суверенитета над Босфором и Дарданеллами, а также воплощение конвенции Монтре", - подчеркнул Ходжес.

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Однако, возможность Турции реагировать на события ограничена сложностями, связанными с ситуацией в регионе.

"У них очень, очень сложный регион с Ираном, Ираком, Сирией на юге, Кавказом на востоке, Балканами на западе и Россией на севере. Руководство Турции говорит, что они воюют против трех различных террористических организаций одновременно. Их беспокоит то, что происходит в Сирии, особенно учитывая заявления нашего президента, что США собираются оттуда выйти. Поэтому, перед ними настоящие вызовы. Я могу с уважением и пониманием относиться к их осторожной позиции относительно действий России. Также есть другие вещи: они собираются покупать систему противовоздушной обороны S-400 в России. Поэтому, думаю, это влияет на их способность реагировать", - подчеркнул генерал.

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Ходжес также убежден, что строя Керченский мост, Россия изначально стремилась заблокировать Азовское море.

"Мост, построенный через Керченский пролив, сделанный так, чтобы большие грузовые корабли, которые в обычных условиях ходили в и из Мариуполя и Бердянска, больше не могли это делать. Это не случайно и не ошибка проекта. Это был преднамеренный шаг, чтобы не только построить мост в Украину с российской территории, но также и начать блокаду Азовского моря. Стратегической целью этого является повредить украинской экономике, из-за важности этих портов и задушить Азовское море и установить полный контроль России", - отмечает Ходжес.

Как сообщал УНН, глава военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон призвал США перейти в наступление против России и Китая, поскольку эти большие "государства-противники США" используют свои военно-морские силы во все более агрессивных захватах земли, моря и власти.