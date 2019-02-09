У Швеції заявили про створення "винищувача-кошмару" для Росії

Командувач ВПС Швеції Матс Хельгессон недавно зробив сміливу заяву про те, що шведський винищувач Saab Gripen E може перемогти російські винищувачі Су, не використовуючи дорогу технологію "стелс" для маскування, яку використовують США.

"Gripen, особливо у модифікації E, призначений для знищення Су. У нас тут чорний пояс", - сказав Хельгессон.

Видання зазначає, що у Gripen є особливість, "що робить його кошмаром для російських винищувачів".

Так, у Gripen, як повідомляється, зробили ставку на модернізовані бортові системи радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, у Швеції вважають, що Росія готується до війни проти НАТО і Китаю.