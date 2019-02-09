В Швеции заявили о создании "истребителя-кошмара" для России
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Швеции заявили, что создали истребитель-убийцу для российских военных самолетов Су. Об этом пишет Business Insider, передает УНН.
Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон недавно сделал смелое заявление о том, что шведский истребитель Saab Gripen E может победить российские истребители Су, не используя дорогостоящую технологию "стелс" для маскировки, которую используют США.
"Gripen, особенно в модификации E, предназначен для уничтожения Су. У нас здесь черный пояс", - сказал Хельгессон.
Издание отмечает, что в Gripen есть особенность, "что делает его кошмаром для российских истребителей".
Так, в Gripen, как сообщается, сделали ставку на модернизированные бортовые системы радиоэлектронной борьбы.
Напомним, в Швеции считают, что Россия готовится к войне против НАТО и Китая.