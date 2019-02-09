США повинні зробити перший хід проти агресії РФ - американський адмірал

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Глава військово-морських операцій адмірал Джон Річардсон закликав США перейти в наступ проти Росії і Китаю, оскільки ці великі "держави-супротивники США" використовують свої військово-морські сили у все більш агресивних захопленнях землі, моря і влади. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bussines Insider.

На зустрічі в Атлантичній Раді у середу Річардсон відповів на питання, які змусили його розповісти про те, як США повинні реагувати на ці зростаючі загрози, і він в цілому закликав до посилення агресії, щоб покласти цим загрозам край в судах Пекіну та Москви.

Річардсон сказав, що США повинні думати “не тільки про відповідні дії у контратаці, а й про те, як ми повинні діяти в першу чергу в декількох областях? Я думаю, було б добре, якби ми могли змусити людей, росіян, деяких з цих конкурентів реагувати на наш перший хід. Є перевага час від часу грати білу сторону дошки”.

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У виданні додається, що російські війська регулярно перевіряють флот США небезпечними трюками на повітрі і морі. Два рази у 2018 році російські літаки пролітали близько до літаків ВМС США, а у 2015 році два Су-24 неодноразово імітували бомбардування, налітаючи на військовий корабель USS Donald Cook.

Зокрема, у виданні згадуються серія агресивних дій Росії у відносинах з Україною (анексія Криму у 2014 році та захоплення українських моряків у листопаді 2018 року) та підвищення своїх військово-морських сил у Середземному морі під час “розхитування режиму у Сирії”.

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Як повідомляв УНН, США заявило, що Росія порушила Договір про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) і таким чином почала гонку озброєнь, в яку США її не втягували.

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