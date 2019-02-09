США должны сделать первый ход против агрессии РФ - американский адмирал
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Глава военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон призвал США перейти в наступление против России и Китая, поскольку великие державы-противники США используют свои военно-морские силы во все более агрессивных захватах земли, моря и власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bussines Insider.
На встрече в Атлантическом Совете в среду Ричардсон ответил на вопросы, которые заставили его рассказать о том, как США должны реагировать на эти растущие угрозы, и он в целом призвал к усилению агрессии, чтобы положить этим угрозам край в судах Пекина и Москвы.
Ричардсон сказал, что США должны думать “не только об ответных действиях в контратаке, но и о том, как мы должны действовать в первую очередь в нескольких областях? Я думаю, было бы хорошо, если бы мы могли заставить людей, россиян, некоторых из этих конкурентов реагировать на наш первый ход. Есть преимущество время от времени играть белую сторону доски”.
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В издании добавляется, что российские войска регулярно проверяют флот США опасными трюками на воздухе и море. Два раза в 2018 году российские самолеты пролетали близко к самолетов ВМС США, а в 2015 году два Су-24 неоднократно имитировали бомбардировки, налетая на военный корабль USS Donald Cook.
В частности, в издании упоминается серия агрессивных действий России в отношениях с Украиной (аннексия Крыма в 2014 году и захват украинских моряков в ноябре 2018 года) и повышение своих военно-морских сил в Средиземном море во время “расшатывания режима в Сирии”.
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Как сообщал УНН, США заявил, что Россия нарушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и таким образом начала гонку вооружений, в которую США ее не втягивали.