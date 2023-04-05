Запад должен избежать "неизбежной спирали роста напряженности" в отношениях с Китаем - Макрон

Детали

Президент Франции заявил, что Европа должна сопротивляться разрушению дипломатических и торговых связей с Пекином, предупредив при этом, что не в интересах Китая поставлять оружие для "длительной войны" в Украине.

Советник французского лидера отметил, что близость Китая к россии делает его, вероятно, единственной страной, которая может иметь "меняющее игру" влияние на конфликт.

Макрон сказал журналистам в посольстве Франции в Пекине: "Мы слышим все более громкие голоса, выражающие серьезное беспокойство относительно будущего отношений между Западом и Китаем, что в определенной форме ведет к выводу, что существует неизбежная спираль роста напряженности".

Он добавил, что поддержание диалога с Китаем имеет ключевое значение ввиду его тесных отношений с россией.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон в Пекине также указал, что Китай может сыграть важную роль в поиске "пути к миру" в Украине. И предупредил, что каждый, кто помогает "агрессору" россии в войне против Украины, станет "сообщником".