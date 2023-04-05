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Захід має уникнути "неминучої спіралі зростання напруженості" у відносинах із Китаєм - Макрон

Захід має уникнути "неминучої спіралі зростання напруженості" у відносинах із Китаєм - Макрон

Київ • УНН

 • 784723 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон застеріг Захід від потрапляння в пастку "неминучої спіралі зростання напруженості" у відносинах із Китаєм під час сьогоднішнього візиту до Пекіна, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Президент Франції заявив, що Європа має чинити опір руйнуванню дипломатичних та торговельних зв'язків з Пекіном, попередивши при цьому, що не в інтересах Китаю постачати зброю для "тривалої війни" в Україні.

Радник французького лідера зазначив, що близькість Китаю до росії робить його, мабуть, єдиною країною, яка може мати вплив на конфлікт, що "змінює гру".

Макрон сказав журналістам у посольстві Франції в Пекіні: "Ми чуємо все гучніші голоси, які висловлюють серйозне занепокоєння щодо майбутнього відносин між Заходом і Китаєм, що в певній формі веде до висновку, що існує неминуча спіраль зростання напруженості".

Він додав, що підтримка діалогу з Китаєм має ключове значення з огляду на його тісні відносини з росією.

Нагадамо

Президент Франції Еммануель Макрон у Пекіні також вказав, що Китай може відіграти важливу роль у пошуку "шляху до миру" в Україні. І попередив, що кожен, хто допомагає "агресору" росії в війні проти України, стане "спільником".

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