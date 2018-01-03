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Закарпатец нашел труп на своем огороде

Киев • УНН

 • 19162 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера, 2 января, местный житель с. Королева Виноградовского района обнаружил на своем огороде тело убитого мужчины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Закарпатец нашел труп на своем огороде

"Полиция, прибывшая на место происшествия, выяснила, что убитый - местный житель 1995 года рождения. На теле молодого человека обнаружено колото-резаную рану. Уже установлен подозреваемый в убийстве. Это тоже местный 1995 года рождения. Он задержан по ст. 208 УПК Украины.

Преступление квалифицировано по ч. 1. ст. 115 УК, то есть умышленное убийство", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щоголева.

Известно, что ссора между двумя мужчинами возникла на почве неприязненных отношений.

Драка, в ходе которой мужчина получил смертельное ранение, произошла во дворе, откуда раненный начал убегать от нападавшего.

"Мужчина с ранением добежал до соседнего города, где умер от полученной травмы", - сообщила Т.Щоголева.

Напомним, мужчину, пропавшего 29 декабря во м. Рахов на Закарпатье, нашли мертвым в доме его знакомой.

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