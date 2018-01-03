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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Закарпатець знайшов труп на своєму городі

Київ • УНН

 • 19162 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 3 січня. УНН. Учора, 2 січня, місцевий мешканець с. Королево Виноградівського району виявив на своєму городі тіло убитого чоловіка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Закарпатець знайшов труп на своєму городі

"Поліція, що прибула на місце події, з'ясувала, що убитий - місцевий мешканець 1995 року народження. На тілі молодого чоловіка виявлено колото-різану рану. Вже встановлено підозрюваного у вбивстві. Це теж місцевий 1995 року народження. Його затримано за ст. 208 КПК України.

Злочин кваліфіковано за ч. 1. ст. 115 ККУ, тобто умисне убивство", - розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

Відомо, що сварка між двома чоловіками виникла на ґрунті неприязних відносин.

Бійка, у ході якої чоловік отримав смертельне поранення, сталася на подвір'ї, звідки поранений почав тікати від нападника.

"Чоловік із пораненням добіг до сусіднього города, де помер від отриманої травми", - повідомила Т.Щоголева.

Нагадаємо, чоловіка, який зник 29 грудня у м. Рахів на Закарпатті, знайшли мертвим у будинку його знайомої.

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