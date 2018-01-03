Закарпатец убил знакомую и пытался скрыться от полицейских в лес
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера, 2 января, поздно вечером в селе Уклин Свалявского района на Закарпатье местный житель во время совместного застолья убил ножом свою знакомую. Нападающий пытался убежать от полицейских в лес, где его и поймали, сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.
"К супругам пришел в гости их знакомый 1976 года рождения. Во время совместного отдыха возник конфликт, в ходе которого гость ударил ножом хозяйку. От полученной травмы женщина умерла. Свидетелем происшествия стал муж пострадавшей, который и вызвал полицию. Нападавший пытался скрыться, однако полицейские группы реагирования патрульной полиции Свалявского отдела задержали его в лесу", - рассказала Т.Щеголева.
Подозреваемый в убийстве задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Следствие по делу продолжается.
Напомним, закарпатец нашел труп на своем огороде.