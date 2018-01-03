Закарпатец убил знакомую и пытался скрыться от полицейских в лес

"К супругам пришел в гости их знакомый 1976 года рождения. Во время совместного отдыха возник конфликт, в ходе которого гость ударил ножом хозяйку. От полученной травмы женщина умерла. Свидетелем происшествия стал муж пострадавшей, который и вызвал полицию. Нападавший пытался скрыться, однако полицейские группы реагирования патрульной полиции Свалявского отдела задержали его в лесу", - рассказала Т.Щеголева.

Подозреваемый в убийстве задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, закарпатец нашел труп на своем огороде.