Закарпатець убив знайому і намагався втекти від поліцейських у ліс
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 січня. УНН. Учора, 2 січня, пізно увечері в селі Уклин Свалявського району на Закарпатті місцевий житель під час спільного застілля убив ножем свою знайому. Нападник намагався втекти від поліцейських до лісу, де його й спіймали, повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
"До подружжя прийшов у гості їхній знайомий 1976 року народження. Під час спільного відпочинку виник конфлікт, у ході якого гість вдарив ножем господиню. Від отриманої травми жінка померла. Свідком події став чоловік постраждалої, який і викликав поліцію. Нападник намагався втекти, однак поліцейські групи реагування патрульної поліції Свалявського відділення затримали його у лісі," - розповіла Т.Щоголева.
Наразі підозрюваного у вбивстві затримано у порядку ст. 208 КПК України.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне убивство) ККУ.
Слідство у справі триває.
Нагадаємо, закарпатець знайшов труп на своєму городі.