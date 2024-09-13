Загрязнение реки Сейм: на восстановление экосистем нужно 2-3 года

В реку Сейм из сахарного завода в Курской области попало около 5600 тонн загрязненной воды. Теперь на восстановление экосистем рек Сейм и Десна нужно 2-3 года. Об этом во время пресс-конференции 12 сентября заявили директор Института гидробиологии НАН Украины Сергей Афанасьев и директор УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины Владимир Осадчий, передает Министерство защиты окружающей среды, передает УНН.

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Осадчий рассказал, что объем загрязненной воды, которая попала в Сейм, оценили с помощью спутниковых снимков. По его словам, загрязнение за несколько часов уничтожило весь растворенный кислород в воде, что привело к мору рыбы.

В то же время Афанасьев привел пример с экологической катастрофой на Днестре в 1983 году, когда в результате прорыва грунтовой дамбы Стебницкого хвостохранилища на протяжении 500 км реки погибло все живое. Он добавил, что на незарегулированных реках восстановление может произойти за несколько лет.

В Минприроды заявили, что совместно с учеными, представителями Госводагентства и других привлеченных органов прорабатывают оптимальные меры для восстановления экосистем и естественного качества воды в реках.

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