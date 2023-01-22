Угрозы рф ядерным оружием крайне опасны и противоречат международному праву – глава МИД Австрии

Цитата

«Угрозы ядерным оружием чрезвычайно опасны. Мало того, что они совершенно морально неприемлемы, они еще и снижают порог торможения для других и явно нарушают международное право. Альтернативы ядерному разоружению нет, потому что, пока существует это ужасное оружие, оно представляет угрозу для всех нас. Мы должны уничтожить их, прежде чем они уничтожат нас», - сказал Шалленберг.

В австрийском МЗС отметили, что при этом риски ядерного конфликта или аварии остаются значительными.

«Россия угрожает применить ядерное оружие в рамках своей агрессивной войны против Украины. Ядерная риторика на Корейском полуострове также усиливается, растет напряженность в Южно-Китайском море и Южной Азии. Во всех ядерных государствах ядерное оружие модернизируется, и признаки указывают на новую гонку ядерных вооружений, хотя и с большим количеством участников, чем в период холодной войны, и поэтому гораздо более опасную», - говориться в сообщении.

Шалленберг отметил, что опасность ядерной эскалации — преднамеренной или случайной — выше, чем когда-либо.

Дополнение

Украинская разведка сообщала, что россия рассматривает Крым и беларусь как площадку для проведения ядерных провокаций.

Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что рф имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия как тактическое, так и стратегическое. Украина постоянно следит за его перемещением.