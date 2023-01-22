Погрози Росії ядерною зброєю вкрай небезпечні і суперечать міжнародному праву - глава МЗС Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Погрози росії ядерною зброєю вкрай небезпечні, морально неприйнятні і суперечать міжнародному праву. Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг з нагоди другої річниці набуття чинності договору про заборону ядерної зброї, передає УНН з посиланням на МЗС Австрії.
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«Погрози ядерною зброєю надзвичайно небезпечні. Мало того, що вони абсолютно морально неприйнятні, вони ще й знижують поріг гальмування для інших і явно порушують міжнародне право. Альтернативи ядерному роззброєнню немає, тому що, поки існує ця жахлива зброя, вона становить загрозу для всіх нас. Ми повинні знищити їх, перш ніж вони знищать нас», - сказав Шалленберг.
В австрійському МЗС зазначили, що при цьому ризики ядерного конфлікту або аварії залишаються значними.
«Росія погрожує застосувати ядерну зброю в рамках своєї агресивної війни проти України. Ядерна риторика на Корейському півострові також посилюється, зростає напруженість у Південно-Китайському морі та Південній Азії. У всіх ядерних державах ядерна зброя модернізується, і ознаки вказують на нові перегони ядерних озброєнь, хоча і з більшою кількістю учасників, ніж у період холодної війни, і тому набагато небезпечніші», - йдеться в повідомленні.
Шалленберг зазначив, що небезпека ядерної ескалації — навмисної або випадкової — вища, ніж будь-коли.
Доповнення
Українська розвідка повідомляла, що росія розглядає Крим і Білорусь як майданчик для проведення ядерних провокацій.
Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що рф має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї як тактичну, так і стратегічну. Україна постійно стежить за її переміщенням.