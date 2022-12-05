Угроза ракетных ударов: в Николаевской области отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений

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"По возможности ракетных обстрелов, поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему. По Николаевщине оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений!" - написал Сенкевич со ссылкой на "Николаевоблэнерго".

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Напомним

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram призвал не игнорировать тревогу: "Не пренебрегайте безопасностью! Перейдите в укрытие во время воздушной тревоги!".