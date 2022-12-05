Угроза ракетных ударов: в Николаевской области отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На Николаевской области отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич со ссылкой на "Николаевоблэнерго", передает УНН.
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"По возможности ракетных обстрелов, поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему. По Николаевщине оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений!" - написал Сенкевич со ссылкой на "Николаевоблэнерго".
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