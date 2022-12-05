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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 47129 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Загроза ракетних ударів: на Миколаївщині відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень

Загроза ракетних ударів: на Миколаївщині відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень

Київ • УНН

 • 763895 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. На Миколаївщині відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич із посиланням на "Миколаївобленерго", передає УНН.

Цитата

"Через можливість ракетного обстрілу, надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему. По Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень!" - написав Сєнкевич із посиланням на "Миколаївобленерго".

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