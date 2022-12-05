Загроза ракетних ударів: на Миколаївщині відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На Миколаївщині відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич із посиланням на "Миколаївобленерго", передає УНН.
Цитата
"Через можливість ракетного обстрілу, надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему. По Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень!" - написав Сєнкевич із посиланням на "Миколаївобленерго".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кім заявив про другу хвилю ракет
Нагадаємо
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram закликав не ігнорувати тривогу: "Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!".