Загроза ракетних ударів: на Миколаївщині відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень

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"Через можливість ракетного обстрілу, надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему. По Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень!" - написав Сєнкевич із посиланням на "Миколаївобленерго".

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Нагадаємо

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram закликав не ігнорувати тривогу: "Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!".