Угроза ракетных обстрелов оккупантами всей территории Украины остается высокой - Генштаб

Детали

Сообщается, что также высока вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Также продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях.

Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей российской федерации, под видом высокого уровня “террористической угрозы”, усилен административно-полицейский режим.

Одновременно, с целью усиления группировки, враг осуществляет ускоренную подготовку младших специалистов в восточном военном округе российской федерации, слаживание подразделений росгвардии и их перемещение в приграничные с Украиной районы.

Русским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконивания участия в боевых действиях за пределами россии и предотвращения их расторжения со стороны военнослужащих.

На Северском направлении проводятся плановые мероприятия оперативной и боевой подготовки подразделений вооруженных сил республики беларусь. Отдельные воинские подразделения этой страны продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусского участка государственной границы.

Завершается перемещение подразделений 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии центрального военного округа до определенных районов Белгородской и Воронежской областей.

На Слобожанском направлении продолжается частичное блокирование города Харькова. В то же время, противник продолжает применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов городов Харьков, Дергачи и Пятихатки.

В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредоточили свое внимание на содержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Продолжается воздушная разведка района с применением беспилотных летательных аппаратов. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил российской федерации.

На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не имели.

Инженерные подразделения вооруженных сил российской федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватово. Продолжаются бои за Мариуполь.

На Южнобугском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводил воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливал Николаев и Александровку из реактивных систем залпового огня.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведения разведки.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Добавим

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине составили уже около 19,6 тыс. лиц, 732 танков, 157 самолетов и сотен единиц другой военной техники.