Угроза атаки ударными дронами - Воздушные Силы ВСУ

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“Зафиксированы пуски ударных БпЛА типа „Shahed“ из Приморско-Ахтарска. Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно!”, — сообщили в телеграм командования ВСУ.

Детали

В момент публикации о вероятной атаке “шахедами” объявили воздушную тревогу на Харьковщине. В командовании Воздушных Сил ВСУ призывают украинцев следить за официальными сообщениями, и не игнорировать сигналы воздушной тревоги в случае объявления таковой.