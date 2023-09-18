Угроза атаки ударными дронами - Воздушные Силы ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Украине угроза атаки ударными дронами. О пусках беспилотников типа “Шахед” сообщили
в командовании Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.
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“Зафиксированы пуски ударных БпЛА типа „Shahed“ из Приморско-Ахтарска. Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно!”, — сообщили в телеграм командования ВСУ.
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В момент публикации о вероятной атаке “шахедами” объявили воздушную тревогу на Харьковщине. В командовании Воздушных Сил ВСУ призывают украинцев следить за официальными сообщениями, и не игнорировать сигналы воздушной тревоги в случае объявления таковой.