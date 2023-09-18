Загроза атаки ударними дронами — Повітряні Сили ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Україні загроза атаки ударними дронами. Про пуски безпілотників типу “Шахед” повідомили
у командуванні Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.
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“Зафіксовано пуски ударних БпЛА типу „Shahed“ з Приморсько-Ахтарська. Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково!”, — повідомили в телеграм командування ПСУ.
Деталі
В момент публікації про ймовірну атаку “шахедами” оголосили повітряну тривогу на Харківщині. У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ закликають українців слідкувати за офіційними повідомленнями, та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в разі оголошення такої.