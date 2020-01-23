Загороднюк заверил, что 18-летние будут идти на службу только добровольно
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что срочная служба в Украине является обязательной для юношей с 20 лет, а 18-ти и 19-летние должны идти на нее только добровольно. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Хотел бы прояснить вопрос о "призыве с 18 лет". Это прописано в законе, но последние годы у нас было с 20-ти, это урегулировалось соответствующими указами Президента. Мы имели ситуацию, когда юноши хотели вступить в ряды Вооруженных Сил, пойти на срочную службу, но мы не могли их принять, потому что можно было брать только с 20 лет. Мы сделали так, чтобы эта возможность сейчас была, но только для тех, кто хочет этого добровольно. С 20 лет это будет обязательно с 18-ти, 19-ти - добровольно", - сказал Загороднюк в эфире одного из телеканалов.
Как сообщалось в УНН ранее, Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в своем Telegram-канале, что 18-ти и 19-летние юноши не будут подпадать под весенний призыв.