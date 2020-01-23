Загороднюк запевнив, що 18-річні вступатимуть на службу лише добровільно

"Хотів би прояснити питання про "призов з 18 років". Це прописано в Законі, але останні роки у нас було з 20-ти, це врегулювалося відповідними указами Президента. Ми мали ситуацію, коли юнаки хотіли вступити до лав Збройних Сил, піти на строкову службу, але ми не могли їх прийняти, тому що можна було брати тільки з 20 років. Ми зробили так, щоб ця можливість зараз була, але лише для тих, хто хоче цього добровільно. З 20-ти років це буде обов’язково, з 18-ти, 19-ти — добровільно", – сказав Загороднюк у ефірі одного із телеканалів.

Як повідомлялося в УНН раніше, Міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив у власному Telegram-каналі, що 18-ти та 19-річні юнаки не підпадатимуть під весняний призов.